محافظ الشرقية يُوجه بعدم إقامة أكشاك أو محال تجارية على حرم السكة الحديد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديرى المديريات الخدمية بالتعاون مع اللجان المشكلة من المحافظة لفحص أى شكاوى ورادة إليها للوقوف على أوجه القصور وإعداد تقرير مفصل وإتخاذ ما يلزم قانوناً،مؤكداً أن الجهاز التنفيذى يعمل فى إطار منظومة العمل الجماعى وتحت رئاسة المحافظ لحل مشاكل المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وإحالة وقائع الإهمال والفساد للنيابة العامة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكرى للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية،والعميد محمد عدلى مدير إدارة الحماية المدنية،والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات،ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ رئيس هيئة السكك الحديدية بالشرقية بعدم الموافقة على إقامة أكشاك أو محال تجارية على حرم السكة الحديد إلا بعد التنسيق مع المحافظة والإلتزام بمخططات التطوير التى وضعتها المحافظة تصدياً للعشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع نزلات الكهرباء المخالفة حفاظاً على أرواح المواطنين والمارة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

كما طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستعداد اللازم لإستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) لتطوير الريف المصرى بتحديد إحتياجات كل قرية وتابع على حده وموقف أراضى املاك الدولة بها لإمكانية إستغلالها فى إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحى والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بمتابعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن لتعظيم إيرادات المحافظة وإعداد تقرير للعرض لإتخاذ ما يلزم حيال المقصرين.

وخلال الإجتماع أشارت هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه خلال شهر ديسمبر الجارى تم إزالة 1525 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار فى رفع الإعلانات المخالفة وتحصيل الرسوم المستحقة على الإعلانات المرخصة وكذلك رفع البنرات المخالفة أعلى العقارات السكنية وواجهات المحال التجارية، مطالباً بتقديم تقرير إسبوعى مدعم بالصور عن الإعلانات التى تم رفعها من أعلى العمارات السكنية لإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.