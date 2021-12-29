تقديم 26164 طلب تعد بالبناء المخالف بالشرقية.. والمحافظ يشدد على سرعة البت

الشرقية - إيمان مهنى

أكد العميد محمود محمد متولى مدير عام إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية ، أن أجمالي عدد حالات وضع اليد بلغ 48 الف 636 حالة ما بين 29 ألف 908 مباني و18 ألف 728 زراعة، وبصدور القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته بلغت عدد الطلبات المقدمة للتسجيل على منظومة أملاك الدولة 26 الف 164 طلب ما بين 16336 مبانى و9828 زراعى، لافتاً إلى أن الطلبات التى لم تقدم على القانون بلغت 22472 طلب، مؤكدا أن الإدارة جادة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن في إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتحرير العقود وتسليمها للمواطنين.

وذلك خلال اجتماع مجلس تنفيذي الشرقية، أكد فيه المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تقنين أراضى أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضى قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر فى التقنين مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقاعس فى هذا الملف الحيوى والهام .