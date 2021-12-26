اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى ينعى مكرسة بإيبارشية بنى سويف بعد 25 عاما فى الخدمة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:37 ص
البابا تواضروس الثانى ينعى مكرسة بإيبارشية بنى سويف بعد 25 عاما فى الخدمة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء، للأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، ولمكرسات دير بنات مريم، فى وفاة المكرسة هبة، المكرسة بدير بنات مريم في بني سويف التابع لإيبارشية بني سويف، بعد 25 عامًا من الخدمة بالتكريس.
 
وصلى الأنبا جبريال أسقف الإيبارشية صلوات تجنيزها في دير بنات مريم اليوم.
 
ويلتمس قداسة البابا عزاءًا سمائيًا لمخدوميها، ولأسرتها المباركة، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه بنى سويف

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الأنبا جبريال

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