وأكدت الشركة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إصابة ثمانية ركاب صينيين على متن رحلة الخطوط الجوية الكورية التي غادرت من مطار إنتشون الدولي في 17 ديسمبر الجاري بفيروس كورونا بعد هبوطهم في شنيانغ، شمال شرق الصين.

وتفرض الصين حظرًا لمدة أسبوعين على مسار شركة طيران إذا ثبتت إصابة خمسة ركاب أو أكثر على متن طائرة تعمل على هذا المسار بفيروس كورونا عند الوصول.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت حكومة هونغ كونغ بتعليق رحلات الخطوط الجوية الكورية إلى أراضيها لمدة أسبوعين حتى 8 يناير بعد إصابة بعض ركابها بفيروس كورونا.