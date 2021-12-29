اليوم السابع
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أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية يجتمع بأمناء الأسرات الجامعية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:45 م
أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية يجتمع بأمناء الأسرات الجامعية لقاء الأسرات
كتب: محمد الأحمدى

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التقى الأنبا موسى أسقف الشباب، أمس، بعدد من أمناء الأسرات الجامعية، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأكد خلال اللقاء أهمية السماح للشباب بتولى قيادة خدمات الأسرات الجامعية، مؤكدًا أنهم نجحوا فى إثبات أنفسهم فى العديد من الأنشطة مؤخرًا.

وعرضت الأسر الأنشطة التى قامت بها خلال عام 2021، وعددًا من المقترحات والمطالب لتنمية الخدمة.

ويعتبر من أبرز الأنشطة التي يقوم عليها أسقفية الشباب مهرجان الكرازة المرقسية، حيث جاءت فكرته عام 2004 وحمل وقتها شعار "أنتم نور العالم" وكان الهدف منه تنمية مهارات أبناء الكنيسة خلال فترة الصيف فى الموهبة المفضلة له، وكان التسابق فى العام الأول للمهرجان، قاصرا على أحياء القاهرة الكبرى فقط، بعد ذلك توسع التنافس على مستوى إيبارشية جمهورية مصر العربية.

وفى السنوات الأخيرة توسع خدمة مهرجان الكرازة  ليشمل العديد من الايبارشيات خارج مصر، وبدأ التنافس من جميع إيبارشيات الأقباط فى السودان والمهجر.

ويمثل كل كنيسة مجموعة من الشباب والفتيات تم اختيارهم بعد خضوعهم للتدريب لفترة فى النشاط الذى يشارك به فى مهرجان الكرازة.

الأسرات الجامعية
الأسرات الجامعية

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء الأنبا موسى أسقف الشباب
لقاء الأنبا موسى أسقف الشباب

 


الكنيسه الارثوذكسيه

اسقفيه الشباب

البابا تواضروس الثانى

انشطه اسقفيه الشباب

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