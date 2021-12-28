3 عادات صحية هتغير مودك .. أبرزها ممارسة الرياضة

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت دراسة حديثة نُشرت في Frontiers in Psychology، أن هناك علاقة بين الصحة العقلية وعادات نمط الحياة ، وأوضحت النتائج أن جودة النوم كانت أقوى مؤشر على الصحة العقلية، يليها كمية النوم والنشاط البدني واستهلاك الفاكهة والخضروات، وأجريت الدراسة على أكثر من 1100 شاب في نيوزيلندا والولايات المتحدة حول عاداتهم المتعلقة بالنوم والنشاط البدني وما يأكلونه، كما أخذوا في الاعتبار عوامل مثل التركيبة السكانية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والظروف الصحية وتعاطي المخدرات والكحول التي قد تؤثر على النتائج.

وقالت الدراسة ، إن الحصول على مزيد من النوم وتناول المنتجات الغذائية مرتبطًا بصحة عقلية وحالة مزاجية أفضل، ومع ذلك ، هناك طرق بسيطة لتحسين صحتك العقلية من خلال التركيز على هذه العادات الأساسية الثلاث، فيما يلي بعض النصائح حول صحة النوم والحركة والأكل، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. النوم



وجدت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 8 ساعات وأكثر من 12 ساعة لديهم احتمالية أكبر لأعراض الاكتئاب وإحساس أقل بالعافية، فكيف يمكنك تحسين نوعية وكمية نومك؟ يبدأ كل شيء ببناء روتين ليلي صحي، وإليك بعض النصائح البسيطة:

احصل على جدول نوم ثابت من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت

أغلق الشاشات قبل النوم بـ 30 دقيقة على الأقل

تجنب الكافيين قبل النوم

يمكن أن يشمل روتين وقت النوم الصحي كتابة اليوميات أو التخطيط الخفيف لليوم التالي، قد تجد أن التمدد الخفيف قبل النوم يساعدك أيضًا على الاسترخاء .

2. التمارين الرياضية

عندما تمارس الرياضة ، فإنها تطلق الإندورفين في جسمك ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالراحة على المدى القصير والطويل، مما يساهم في تحسين الصحة العقلية والسعادة ، ولكن ما هو مقدار ما استغرقه الباحثون لملاحظة التأثيرات على الصحة العقلية؟

في هذه الدراسة ، سألوا المشاركين عن عدد الأيام التي ينشطون فيها بدنيًا لمدة 30 دقيقة أو أكثر، كان متوسط ​​الاستجابة ثلاثة أيام في الأسبوع،على الرغم من أن قلة النشاط البدني لم يكن لها تأثيرات عميقة على أعراض الاكتئاب والرفاهية ، إلا أن زيادة مستويات النشاط البدني أدت بشكل ملحوظ إلى تحسين الاكتئاب والعافية بشكل عام، إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين مزاجك ، فحرك جسمك. فيما يلي بعض الطرق للبدء:

3. تناول الفاكهة والخضروات

على غرار النشاط البدني ، لاحظ الباحثون أن تناول الفاكهة والخضروات كان عاملاً ثانويًا للصحة العقلية مقارنة بالنوم ، كان لزيادة تناول الفاكهة والخضروات تأثيرات كبيرة على الرفاهية العامة، هناك الكثير من الطرق التي ما تأكله يمكن أن تؤثر بك مستويات التوتر ، القلق ، الاكتئاب وأكثر من ذلك بكثير.