اليوم السابع
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منخفض جوى بارد على سماء الإسكندرية خلال ساعات.. والمحافظة ترفع الطوارئ

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:22 م
منخفض جوى بارد على سماء الإسكندرية خلال ساعات.. والمحافظة ترفع الطوارئ محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة رأس السنة خلال ساعات ومتوقع بدءها مساء غد الأربعاء على المحافظات الساحلية ومنهم الإسكندرية، التى تتأثر بمنخفض جوى بارد قوى حسب توقعات خبراء الأرصاد.
 
وترفع محافظة الإسكندرية الطوارئ لاستقبال نوة رأس السنة واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة اول بأول حاله الطقس.
 
وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن إستعدادات مكثفة لنوه رأس السنة القادمة، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.
 
وأشارت فى بيان ،إلى أنه يتم حاليا إستكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.
 
وفى نفس السياق قام قطاع التأمين الفنى تحت قيادة اللواء ماجد محمد على مستشار رئيس الشركة لقطاع التأمين الفنى برفع كفاءة سيارة الكلور لخدمة محطات المعالجة وتجهيز 2 سيارة لتحمل 2 بدالة 8 بوصة للتدخل السريع فى المواقف الطارئة أثناء النوات هذا بخلاف أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات استعداداً للنوات القادمة.
 
وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية على أن استعدادات الشركة تبدأ منذ شهر مارس للتجهيز لموسم الشتاء بأعمال التطهير ورفع الكفاءة والعمل على إنهاء المشروعات العاجلة لتفادى تجمعات مياه الأمطار فى بعض المناطق الساخنة.
 
وأعمال التطهير تشمل الشنايش والمطابق والشبكات وبيارات المحطات والمصبات والمصارف، ثم تبدأ الشركة فى شهر سبتمبر بأعمال المحاكاة للوقوف على المشاكل المزمنة بكل منطقة هامة.
 
وعند بداية النوات هناك متابعة واستمرارية لأعمال التطهير سالفة الذكر، لإنها أكثر عرضة للإمتلاء بالمخلفات والرواسب أثناء الشتاء، هذا بخلاف بعض المناطق الساخنة الجديدة التى تظهر أثناء النوة وتحتاج لحلول عاجلة وسريعة لتلافى تجمعات مياه الأمطار بها.
 
وأضاف ":  أنه عند وصول توقعات الأرصاد بالنوة وشدتها بيتم رفع حالة الطوارئ وتمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ فى ظل الظروف الجوية السيئة لرفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت بأسرع ما يمكن" .
 
وأشار إلى أنه بجانب العمل الميدانى يتم التجهيز لخطط المشروعات لزيادة القدرة الإستيعابية للشبكة بإيجاد حلول فنية بالإشتراك مع إدارة المياه - الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمحافظة والرى وجهات مختلفة للوصول لأفضل الحلول لرفع العبء عن المواطن السكندري، بالإضافة إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن على الرقم 175 أو رقم 01201175175 لاستقبال شكاوى المواطنين.

الاسكندريه

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نوه رأس السنه

اخبار الاسكندريه

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