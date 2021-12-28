مقتل طفلين وإصابة 4 فى حادث دهس بولاية فلوريدا الأمريكية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السلطات الامريكية في جنوب ولاية فلوريدا إن أطفلين لقيا مصرعهما، وتم نقل أربعة آخرين إلى ‏المستشفى، إثر حادث دهس هرب منفذه في مقاطعة بروارد في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء.

وقال ستيفن جولان مسئول في دائرة الإطفاء بالمنطقة، في مؤتمر صحفي ، إن أعمار الأطفال الذين ‏يتلقون العلاج في المستشفى تتراوح من 1 إلى 10 سنوات، وأضاف: "كان هناك أربعة منهم نقلوا ‏بإصابات مختلفة بعض هؤلاء في حالة حرجة"، واصفا الحادث بأنه "مروع".‏

وبحسب شبكة سي إن إن، ذكرت السلطات في وقت سابق إنها تلقت مكالمة بخصوص حادث اصطدم وفر مع إصابات في قبل ساعات واستجاب الضباط والمسئولين إلى مكان الحادث.‏

وقال جولان إن هناك أشخاصا يقدمون المساعدة في الموقع قبل وصول طواقم الطوارئ.‏

وقالت ميراندا جروسمان المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة بروارد للصحفيين إن السيارة ‏صدمت الأطفال في منطقة سكنية وحثت أصحاب المنازل على النظر في كاميرات المراقبة بحثًا عن ‏أي أدلة حول المشتبه به والمركبة.‏

وقالت "في هذه المرحلة ما زال المحققون يبحثون في الملابسات المحيطة بالحادث ويبحثون عن ‏أي معلومات". وأضافت: "هذا لا يزال كله جزء من التحقيق، تحديد سيارة المشتبه به ومشاهدة ‏الفيديو ، والاطلاع على الأدلة ، والتحدث إلى الشهود".‏

وأظهرت لقطات جوية من شركة ‏WPLG‏ التابعة لشبكة ‏CNN‏ أن الحادث وقع على طريق مكون من ‏4 حارات مع وجود ممر دراجات منفصل على اليمين، وأظهر مقطع فيديو من الأرض أن المشهد ‏بدا خارج مبنى سكني وبالقرب من لافتة تحدد السرعة بـ40 ميلا في الساعة.