مقتل طفلين وإصابة 4 فى حادث دهس بولاية فلوريدا الأمريكية

قالت السلطات الامريكية في جنوب ولاية فلوريدا إن أطفلين لقيا مصرعهما، وتم نقل أربعة آخرين إلى المستشفى، إثر حادث دهس هرب منفذه في مقاطعة بروارد في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء.
وقال ستيفن جولان مسئول في دائرة الإطفاء بالمنطقة، في مؤتمر صحفي ، إن أعمار الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى تتراوح من 1 إلى 10 سنوات، وأضاف: "كان هناك أربعة منهم نقلوا بإصابات مختلفة بعض هؤلاء في حالة حرجة"، واصفا الحادث بأنه "مروع".
وبحسب شبكة سي إن إن، ذكرت السلطات في وقت سابق إنها تلقت مكالمة بخصوص حادث اصطدم وفر مع إصابات في قبل ساعات واستجاب الضباط والمسئولين إلى مكان الحادث.
وقال جولان إن هناك أشخاصا يقدمون المساعدة في الموقع قبل وصول طواقم الطوارئ.
وقالت ميراندا جروسمان المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة بروارد للصحفيين إن السيارة صدمت الأطفال في منطقة سكنية وحثت أصحاب المنازل على النظر في كاميرات المراقبة بحثًا عن أي أدلة حول المشتبه به والمركبة.
وقالت "في هذه المرحلة ما زال المحققون يبحثون في الملابسات المحيطة بالحادث ويبحثون عن أي معلومات". وأضافت: "هذا لا يزال كله جزء من التحقيق، تحديد سيارة المشتبه به ومشاهدة الفيديو ، والاطلاع على الأدلة ، والتحدث إلى الشهود".
وأظهرت لقطات جوية من شركة WPLG التابعة لشبكة CNN أن الحادث وقع على طريق مكون من 4 حارات مع وجود ممر دراجات منفصل على اليمين، وأظهر مقطع فيديو من الأرض أن المشهد بدا خارج مبنى سكني وبالقرب من لافتة تحدد السرعة بـ40 ميلا في الساعة.
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