لو من عشاقه.. الفستق مفيد لصحة القلب ويساعد فى خفض الوزن ويشعرك بالشبع

كتبت أمل علام

الفستق ليس من المكسرات اللذيذة فقط، ولكنها صحية للغاية أيضًا، حيث يحتوى الفستق على دهون صحية وهي مصدر جيد للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب والأمعاء، وهو يحظى بشعبية كبيرة في العديد من الأطباق، بما في ذلك الآيس كريم والحلويات .

فيما يلي 9 فوائد صحية قائمة على الأدلة للفستق.

1. محملة بالعناصر الغذائية، وهو أحد أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين B6..

فيتامين ب 6 مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم وتكوين الهيموجلوبين، وهو جزيء يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، كما أن الفستق غني بالبوتاسيوم، حيث تحتوي أوقية واحدة على كمية من البوتاسيوم أكثر من نصف حبة موز كبيرة.

2. يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة..

مضادات الأكسدة ضرورية لصحتك، إنها تمنع تلف الخلايا وتلعب دورًا رئيسيًا في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض، مثل السرطان، يحتوي الفستق على مضادات الأكسدة أكثر من معظم المكسرات والبذور الأخرى.

من بين المكسرات، يحتوي الفستق على أعلى محتوى من اللوتين والزياكسانثين، وكلاهما من مضادات الأكسدة المهمة جدًا لصحة العين، يحمي عينيك من التلف الناجم عن الضوء الأزرق والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهي حالة تكون فيها الرؤية المركزية لديك ضعيفة أو مفقودة، وذلك وفقا لما ذكره موقع healthline

علاوة على ذلك، فإنة يحتوى على مادتى " البوليفينول والتوكوفيرول" والتى قد تساعد في الحماية من السرطان وأمراض القلب، ومن المثير للاهتمام أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق يمكن الوصول إليها بسهولة في المعدة لذلك ، من المرجح أن يتم امتصاصهم أثناء الهضم .

3. قليل السعرات الحرارية لكنه غني بالبروتين..

في حين أن تناول المكسرات له العديد من الفوائد الصحية، إلا أنها عادة ما تكون غنية بالسعرات الحرارية، لحسن الحظ، يعتبر الفستق من أقل أنواع المكسرات السعرات الحرارية، يحتوى (28 جرامًا) من الفستق على 159 سعرًا حراريًا ، مقارنة بـ 185 سعرًا حراريًا في الجوز.

يحتوي الفستق على سعرات حرارية أقل وبروتين أكثر من معظم المكسرات الأخرى، كما أن محتواها من الأحماض الأمينية الأساسية أعلى من أي نوع آخر من المكسرات.

4. قد يساعد في إنقاص الوزن..

على الرغم من كونه غذاء غني بالطاقة، إلا أن المكسرات هي واحدة من أكثر الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن، الفستق غني بالألياف والبروتين، وكلاهما يزيد الشعور بالامتلاء ويساعدك على تناول كميات أقل.

علاوة على ذلك ، أظهرت دراسة أخرى مدتها 24 أسبوعًا على الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين تناولوا 20% من السعرات الحرارية من الفستق فقدوا 0.6 بوصة (1.5 سم) أكثر من محيط الخصر لديهم من أولئك الذين لم يأكلوا الفستق .

من جانبها قالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية،إأن الفستق مفيد للقلب والأوعية الدموية ولمنظومة المناعة وحرق الدهون، مشيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الفستق يحتوي على سعرات حرارية عالية، ولكن مع ذلك يجب ضمه إلى النظام الغذائي لأنه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويحسن عمل القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت، "أهم العناصر الرئيسية في الفستق هو فيتامين B7 (البيوتين) الذي يساعد على امتصاص البروتين وحرق الدهون، أي أنه مفتاح عملية التمثيل الغذائي. فعند نقص البروتين في الجسم يسبب مشكلات في الجلد والشعر وتظهر علامات الاكتئاب المزاجي، ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم".

وأضافت، "كما يحتوي الفستق على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنيسيوم، ما يساعد على تعزيز الأوعية الدموية وتحسين عمل القلب، موضحة إنه "لكي نحصل على أكبر فائدة من الفستق، يجب تناول 15 حبة منه يوميا، والأطفال 7 حبات فقط".