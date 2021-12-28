التعليم: المهام الأدائية نشاط يختلف من مدرسة لأخرى ويطبق بمعرفة المعلم

محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائى، عبارة عن نشاط يقوم به الطفل بمعدل حصتان، وتم إرسالها إلى المديريات التعليمية من خلال بنوك أنشطة وكل موجه يختار لكل مدرسة مهامه مختلفة عن المدارس الأخرى، ويقوم بها المعلم، موضحة أن المهام فى شكلها البسيط عبارة عن ملف أو ممارسة نشاط، مشيرة إلى أن الدرجات المخصصة للمهام الأدائية وهى 35 درجة موزعة على الحضور ومناقشة الطفل وكيفية أدائه المهام الأدائية.



وأوضحت المصادر أن المهاد الأدائية يتم تحت إشراف المعلم، قائلة: نشاط مرتبط بالمادة.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتب مقدمة عن "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد: قائلا: لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية" وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للادارات التعليمية ولذلك أحببت أن اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الإشاعات ودعاة الهلع والخوف.





وتابع الوزير: هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

وطرح الوزير سؤال؛ حول ما معنى المهام الأدائية ؟

هى أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.





وقال وزير التربية والتعليم: وصف المهام الأدائية: تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.



وعن اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية) عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:



(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.



وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم.

