اليوم السابع
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الحاصلة على جائزة أفضل معلم مبدع 2021: بنك المعرفة مصدر هائل للمعلومات للمدرس والطالب

الخميس، 16 سبتمبر 2021 09:53 م
الحاصلة على جائزة أفضل معلم مبدع 2021: بنك المعرفة مصدر هائل للمعلومات للمدرس والطالب غادة حسن
كتب محمد شرقاوى

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قالت غادة حسن معلمة مصرية حصلت على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع  لعام 2021، إنها بدأت تطور من نفسها وتقدم الحصة بطريقة مختلفة وليست تقليدية، مضيفة: "عملت فى مشروع انتل "مزيد من التعلم" الذى يتبع وزارة التربية والتعليم وعلم الكثير من المعلمين مواكبة التحول الرقمى". 
 
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "سافرت مع بعثة لمدة 3 أشهر لأسكتلندا للتعرف على طرق مختلفة للتعليم وحصلت على خبرة عديدة بدأت أطبقها فى المدرسة ومع المعلمين وزملائى، وتم عمل أكثر من ورشة عمل فى أكثر من مشروع، وضعتنى فى مسئولية التطوير والتغيير".  
 
وتابعت: " تم ترشيحى من إدارة المدرسة فى مشروع بريطانى وهو عبارة عن شراكة مع بين مدارس مصر وإنجلترا، وسافرت ومثلت مصر فى إنجلترا لتقديم العديد من الأنشطة وتبادل بعض الطرود لنقل الخبرات، ولتنمية مهارات التواصل".
 
وأوضحت: "كورونا لها تأثير إيجابى على التعليم، جعلنا مضطرين للتواصل عن طريق منصات التواصل الاجتماعى وأصبحت العملية التعليمية سهلة جدا"، مضيفة: "التطوير ليس قائم على وزير التعليم ولكنه مسئولية المعلم والطالب وولى الأمر، وبنك المعرفة المصرى مصدر هائل للمعلومات للمعلم والطالب".

معلمة

كورونا

افضل معلم

الحياة اليوم

لبى عسل

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