وكيل زراعة المنوفية: الرئيس السيسى صاحب النهضة الزراعية فى مصر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن مصر اليوم فى عيد، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الزراعية فى مصر ومن الرؤساء الذين أضافوا للزراعة المصرية أمرا كان مستبعدا.

وأضاف وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، فى تصريحات لبرنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن مشروع توشكى له أهداف متعددة ضمن مشروعات التنمية الزراعية، حيث يساهم فى إعادة توزيع السكان ومواجهة الزيادة السكانية.

وأوضح وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، أن مشروع توشكى يساهم أيضا فى إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتوفير فرص عمل، والاعتماد على وسائل الرى الحديثة وتعظيم الاستفادة من مياه الرى وتقليل على مياه غير تقليدية من مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى بعد معاجلتها وفقا للمعايير العالمية.