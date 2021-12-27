وفر فلوسك.. 8 مكملات غذائية مضيعة للمال

كتبت - ميرفت رشاد

ينفق ملايين الأشخاص مليارات سنويًا على الفيتامينات والمكملات الغذائية، لكن هل تقدم هذه المكملات الفوائد الصحية التي يبحث عنها المستهلكون؟ .. قال دكتور تيريل سميث، طبيب مؤسس في Spora Health، وهي منصة للرعاية الصحية إن النظام الغذائي الصحي سيوفر لك معظم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك، ما لم تكن تعاني من أعراض نقص الفيتامينات، ويجب تجنب تناول المكملات الغذائية بشكل مفرط، موضحا أن بعض الفيتامينات مضيعة للمال، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - البيوتين:

بالنسبة لأي شخص يرغب في تحسين صحة الشعر، فإن البيوتين ليس هو الحل، كما يقول الدكتور سميث، لأن البيوتين ، المعروف أيضًا باسم فيتامين B7 ، هو عنصر غذائي أساسي له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تحويل الطعام إلى وقود والحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر، في حين أن البيوتين غالبًا ما يوصف بأنه مفتاح الشعر اللامع والصحى والأظافر القوية ، أظهرت الأبحاث أن هذا صحيح فقط للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية لذلك ، إذا كنت بصحة جيدة ، فلا فائدة من تناول مكمل البيوتين .

2 - الكروم:

مكمل غذائى آخر مضيع للمال وفقًا للدكتور سميث أن هذا المعدن المعروف باسم" عنصر التتبع الأساسي "يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات الأنسولين ومع ذلك ، يسهل الحصول عليه في الوجبات الغذائية العادية ، لذلك لا داعي لشراء مكملات الكروم الدوائية التى يتم بيعها عبر الإنترنت مع زعم أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، ولكن لا يوجد دليل علمي يدعم هذه الادعاءات، لذا كن حذرًا منها بالتأكيد.

3 - الحديد:



الحديد هو فيتامين يأخذه الكثير من الأشخاص ، لكنه قد لا يكون له الفوائد الصحية التي تعتقدها، الحقيقة هي أن تناول مكملات الحديد دون تأكيد نقصها من طبيبك يمكن أن يكون خطيرًا، يمكن أن يسبب الكثير من الحديد عدم انتظام ضربات القلب، وتراكم مفرط في الكبد ،المصادر الجيدة للحديد موجودة بالفعل في نظامك الغذائي مثل الفول والشوكولاتة الداكنة والسبانخ ولحم البقر والدجاج.



4 - فيتامين أ:

لا تأخذ الكثير من فيتامين أ ، كما يقول د. سميث: "فيتامين أ مضاد للأكسدة ويلعب دورًا مهمًا في الرؤية ، ولكن الإفراط في تناول فيتامين أ يمكن أن يكون سامًا ، ويسبب العديد من الآثار الجانبية الخطيرة، يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل فيتامين أ الذي تحتاجه من نظامك الغذائي (الجبن ، البيض ، الحليب ، واللبن ، وما إلى ذلك). يتم تخزين أي فيتامين أ لا يحتاجه جسمك على الفور لتلبية الاحتياجات المستقبلية ، وهذا يعني أنك لست بحاجة إليه كل يوم.

5 - فيتامين ب 2:

فيتامين ب 2 هو أحد فيتامينات ب الثمانية الأساسية التي يحتاجها جسمك لتحويل الطعام (الكربوهيدرات) إلى وقود (الجلوكوز) ، والذي يستخدم لإنتاج الطاقة، وهو موجود بشكل شائع في العديد من أطعمة الإفطار المفضلة لديك ، مثل البيض والحبوب الكاملة الخبز والحليب والزبادي، لذلك ، إذا كنت تتناول هذه الأطعمة بانتظام ، فغالبًا ما لا تكون هناك حاجة إلى إضافة فيتامينات B2 الإضافية في الواقع ، يمكن أن يتحول لون البول إلى اللون الأصفر النيون عندما يكون لديك الكثير من فيتامين B2 في نظامك ،لذلك فهذه طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كنت قد تجاوزت تناول الفيتامين.

6 - فيتامين ب 6:

يقول الدكتور سميث ، "فيتامين ب مركب آخر موجود في العديد من الأطعمة - الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك - التي يحصل معظمنا على ما يكفي منها في وجباتنا الغذائية. تظهر الأبحاث أن تناول مكملات فيتامين ب 6 على مدى فترة طويلة من يمكن أن يسبب الوقت في الواقع مشاكل صحية خطيرة وقد ثبت أن المستويات العالية من فيتامين ب 6 تسبب تغيرات غير طبيعية في الأعصاب ".

7 - فيتامين د 2:

ينصح الدكتور سميث بالخروج والاستمتاع بالهواء النقي بدلاً من إنفاق المال على فيتامين د. "فيتامين د ضروري للصحة الجيدة، فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الذي يحتاجه لبناء العظام والحفاظ عليها وإصلاحها، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في حركة العضلات والجهاز العصبي وجهاز المناعة، معظمنا يحصل على فيتامين د لدينا من أشعة الشمس.فيتامين د 2 وفيتامين د 3 هما الشكلان الرئيسيان لفيتامين د، يلعب كلاهما نفس الدور في الجسم ، لكن فيتامينات د 2 ود 3 لهما تراكيب جزيئية مختلفة قليلاً، فيتامين د 2 مصنوع من النباتات، التي يصنعها جسمك لا يمتص بكفاءة.

وأظهرت الأبحاث أن فيتامين د 3 ، الذي يأتي من الحيوانات ، يبدو أنه أفضل في رفع مستويات فيتامين د مما يجعل مكمل فيتامين د 2 مفيدًا بشكل مشكوك فيه.

8 - فيتامين هـ:

بالنسبة لأي شخص يرغب في تناول فيتامين هـ، قال الدكتور سميث ، "لا يعاني الكثير من الناس من نقص في فيتامين هـ ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويحمي الخلايا من التلف ويوفر الدعم لجهاز المناعة. فيتامين هـ وفير في الأطعمة مثل الأفوكادو واللوز والسبانخ ، مما يجعل المكملات الغذائية غير ضرورية لمعظم الأشخاص، يحتاج البالغون الأصحاء إلى حوالي 15 ملليجرام من هذا الفيتامين كل يوم والإفراط في تناول هذا المكمل قد يسبب مشاكل أخرى ، مثل النزيف. "