مالطا تدعو إلى تدخلات سريعة للحد من انتشار متحور "أوميكرون"

فاليتا أ ش أ

دعا الحزب القومى الحاكم فى مالطا إلى تدخلات سريعة ومناسبة للحد من انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وذكر الحزب - فى بيان وفقًا لصحيفة تايمز مالطا المحلية، أن متحور"أوميكرون" أكثر عدوى من السلاسل السابقة مما يؤدى إلى زيادة العدد النشط للحالات يوميًا.

وأضاف أنه نتيجة لذلك يحتاج بعضهم لعلاج مكثف مما يزيد من الضغوط على الخطوط الأمامية والخدمات الصحية، حيث أن هذه الزيادة أدت أيضا إلى إلغاء العمليات والمواعيد والعلاجات مما أثر بشكل كبير على المرضى والمحتاجين.

كما دعا إلى إجراءات جادة قوية بجانب قرارات شفافة وتنفيذ إجراءات تهدف إلى الحد من الانتشار، حتى فى ظل إعادة فتح المدارس فى غضون 15 يومًا.

وأوضح أن إعطاء الجرعات المعززة تساهم بشكل أسرع فى توفير مقاومة أكبر ومناعة مستقرة للسكان، داعيًا إلى إجراء فحوصات سريعة فى نهاية فترة الحجر الصحي، للتأكد من أن نتيجة اختبار الأشخاص سلبية.