اليوم السابع
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ضبط عاطل فى التل الكبير بالإسماعيلية بحوزته كمية من الشابو بـ 40 مليون جنيه

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:28 ص
ضبط عاطل فى التل الكبير بالإسماعيلية بحوزته كمية من الشابو بـ 40 مليون جنيه مديرية أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، بحوزته 40 كيلو من مخدر الشابو، و10 آلاف جنيه، حصيلة بيعه المخدرات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ 40 مليون جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير، يفيد ضبط "محمد. س"، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزته 40 كيلو من مخدر الشابو، و10 آلاف جنيه، وهاتف محمول لتسهيل مهمة الاتصال بعملائه، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

وكانت قد وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام "محمد. س"، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير، بحيازة واتجار المواد المخدرة على نطاق واسع، وتخصص المتهم في توزيع مخدر "الشابو" على المدمنين بنطاق محافظة الإسماعيلية.


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