تعمير شمال سيناء: مضى عهد الشعارات وأرض الفيروز تشهد تنمية غير مسبوقة

كتب أيمن رمضان

قال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن أرض سيناء صالحة للزراعة وكل ما كانت تحتاجه هو مد المياه إليها، وهو ما فعلته الدولة المصرية بالإضافة إلى مخطط التنمية الذى يشمل كافة القطاعات، موضحاً أن الدولة تنفذ أكبر مخطط تنمية في جميع روبع البلاد، ما يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتقضى على البطالة وترتقى بمستوى المعيشة للمصريين.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الدولة تعمل على ملئ الفراغ الجغرافى في سيناء من أجل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وحتى لا تكون مرتع لأى غادر، وتابع:"نعمل على تنمية شاملة من أجل الارتقاء بحياة الأهالى ورفع مستوى معيشتهم".

وأكد "إبراهيم"، أن المشروعات القومية تساعد على تعمير وتنمية أرض الفيروز، لافتاً إلى أن الدولة تساعد أهالى سيناء على زراعة كافة المحاصيل منذ عام 2014 وحتى الآن، وتابع:"نحفر آبار المياه على عمق 1250 مترا من أجل استخراج أنقى مياه لرى الأراضى الزراعية".

وأشار "إبراهيم"، إلى أن الدولة تهدف إلى توطين أكثر من 3.5 مليون بسيناء، والدولة تسابق الزمن حتى تكون سيناء بوابة الخير لمصر وسلة الغذاء، وتابع:"مضى زمن الشعارات وسيناء تشهد تنمية حقيقية بعد حالة عدم الاهتمام بها".