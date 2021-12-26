جامعة العريش والتجمعات التنموية مشروعات عملاقة شيدتها الدولة على أرض شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعد جامعة العريش بشمال سيناء، والتجمعات التنموية المنتشرة بمناطق وسط سيناء من بين مشروعات عملاقة شيدتها الدولة على أرض سيناء.

وقال الدكتور حسن عبد المنعم الدمرادش رئيس جامعة العريش، إن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة فى ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي ولدت جامعة العريش في عهده.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة العريش تضم كليات التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، التجارة، الطب البيطرى، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إلى جانب معهد الدراسات البيئة، وهناك موافقة على إنشاء كلية الطب البشرى، حيث تم التجهيز لها، وفى انتظار قرار افتتاحها وبدء الدراسة بها.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن التجمعات بين المشروعات التى افتتحها الرئيس خلال فترات سابقة على أرض سيناء التجمع التنموى أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد"، وهى من بين 17 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 10 تجمعات فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.

وأضاف أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية، ومواقع هذه التجمعات فى محافظة شمال سيناء بمركز الحسنة والذى يقع بوسط سيناء وبه خمس تجمعات وهى: تجمع أم فروث بقرية المغارة، وتجمع ك 61 بقرية بغداد، وتجمع الدفيدف بمدينة الحسنة، وتجمع النوافعة بقرية المغفر، وتجمع خشم الجاد بقرية إخرم.



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