تداول 1359 طن بضائع و363 شاحنة و21 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1359 طنا بضائع عامة ومتنوعة و363 شاحنة و21 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 795 طن بضائع عامة و 139 شاحنة و 13 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 564 طن بضائع عامة و 224 شاحنة و8 ملاكي ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و8 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 101 شاحنة و 13 ملاكي والسفينة وادي سفاجا فارغة متجهة إلى روسيا.