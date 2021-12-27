الرؤية والإنجاز.. تطوير شبكات نقل الكهرباء بتكلفة 70 مليار جنيه خلال 7 سنوات

كتبت ـ رحمة رمضان

كشف كتاب "الرؤية و الانجاز" الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021 ، التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة والتى من بينها مشروعات تطوير شبكات نقل الكهرباء، بتكلفة إجمالية بلغت ما يقرب من 70 مليار جنيه.

و أوضح كتاب "الرؤية والإنجاز"، أنه تم تنفيذ وجارى الانتهاء من عدد 375 مشروعا لشبكات نقل الكهرباء بتكلفة 70 مليارا و700 مليون جنيه، موضحا أنه تم تنفيذ وجارى الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم القومى والعدادات الذكية و تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بتكلفة 41 مليارا و800 مليون جنيه.

ومن أبرز مشروعات شبكات نقل الكهرباء التعاون مع دول الجوار فى مجال الكهرباء حيث تم توقيع عقد مشروع سد و محطة جوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهربائية بتنزانيا بتكلفة 2 مليار 900 مليون دولار بقدرة 2115 ميجا وات، علاوة على مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة من السودان وليبيا والأردن والسعودية، وجارى دراسة مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.