التحقيق فى واقعة العثور على جثة فتاة توفيت داخل كمبوند بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة عثر عليها متوفية داخل شقة سكنية بكمبوند شهير فى التجمع الخامس لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن الجثة لفتاة تدعى "أ، ج.ع.م،" في العقد الثانى من عمرها، ونجلة ملحن يدعى "ع،. م" ، وتوفيت داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس، وأن الوفاة طبيعية نظرا لمعاناتها من مرض مزمن، وتسببت في إصابتها بجلطة في الرئة، وقامت خادمتها بإبلاغ الشرطة بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان وأمرت بنقلها إلى المستشفى.

وأضافت التحريات، أن الفتاة الأجنبية استأجرت شقة سكنية لمدة 3 شهور داخل عقار سكنى في كمبوند بمنطقة التجمع، وذلك لعلاجها داخل إحدى المستشفيات وكانت تقيم مع خادمة فقط ولا يوجد معاها اى مرافق من ذويها وعقب الإغماء عليها أبلغت الخادمة الشرطة التي انتقلت الى المكان لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة.

وأوضحت التحريات ، أن شقيقة المتوفية تتواجد حاليا في القاهرة من أجل استلام الجثة و نقلها الى بلدهم ليتم دفنها ، عقب استكمال استخراج الأوراق اللازمة حتى تسافر بها شقيقتها الى بلدهم ليتم دفنها هناك، ولا تزال عمليات البحث مستمرة حول الواقعة لمعرفة الأسباب النهائية حول الحادث وتولت جهات التحقيق المعاينة اللازمة للواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا من بالعثور علي جثة سيدة داخل شقتها في التجمع.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الفتاة جنيستها أجنبية والوفاة طبيعية وكانت تعاني من مرض مزمن ونقلت الي المستشفي تمهيدا لتسليمها لذويها.