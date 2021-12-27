إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج انقلاب سيارة على الطريق تابعة لإحدى شركات التصوير عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وتصرح لهم بالخروج عقب تلقيهم العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة ووجود 3 مصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد عمر مدنى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بإنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي تويوتا "تابعة لشركة تصوير ومقرها القاهرة قيادة المدعو محمد ح م 23 سنة سائق ويقيم القاهرة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " جروح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ومحمود م ع 23 سنة مصور بالشركة " سحجات متفرقة بالجسم " ومحمد ا م 23 سنة مصور بالشركة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ويقيمان القاهرة " من مستقلي السيارة تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام وتم تقديم الإسعافات اللازمة وصرح لهم بالخروج وبسؤال قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.