مصرع شاب انقلبت به سيارة بطريق الواحات وتحريات لكشف ملابسات الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب سيارة يقودها بطريق الواحات فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اصطدامها بسيارة نقل بطريق الواحات.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، ورجال المباحث، وتبين أن سيارة ملاكى يقودها شاب انقلبت بعد اصطدامها بسيارة نقل من الخلف، مما أسفر عن مصرع قائدها.

وتم التحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وبيان حقيقة دخول المتوفى فى تسابق مع سيارة شاب آخر بالطريق من عدمه، مما أسفر عن انقلاب السيارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يده، وتم التحفظ على قائد السيارة الملاكى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث. - عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.