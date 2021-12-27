إصابات كورونا اليومية فى بريطانيا تتراجع عن حاجز الـ100 ألف حالة

كتب وكالات

سجلت بريطانيا 98 ألفاً و515 إصابة جديدة بكوفيد-19 الاثنين، و143 وفاة فى غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة.

ونُشرت أيضاً نتائج يوم 25 ديسمبر، والتى أظهرت تسجيل 113 ألفاً و628 إصابة، ونتائج 26 ديسمبر حيث تم تسجيل 108 آلاف و893 إصابة.

ولم تتضمن بيانات الاثنين، أعداد الإصابات فى أيرلندا الشمالية أو اسكتلندا، كما شملت نتائج جزئية فى ويلز، بسبب اختلافات فى أساليب التسجيل خلال فترة عيد الميلاد.

وبلغت الإصابات الجديدة ذروتها يوم 24 ديسمبر عندما تم تسجيل أكثر من 122 ألف إصابة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

وسجلت بريطانيا إجمالا 148 ألفاً و3 وفيات فى غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة و12.2 مليون فحص إيجابى خلال الجائحة.