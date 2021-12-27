اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إصابات كورونا اليومية فى بريطانيا تتراجع عن حاجز الـ100 ألف حالة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:40 م
إصابات كورونا اليومية فى بريطانيا تتراجع عن حاجز الـ100 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت بريطانيا 98 ألفاً و515 إصابة جديدة بكوفيد-19 الاثنين، و143 وفاة فى غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة.

 

ونُشرت أيضاً نتائج يوم 25 ديسمبر، والتى أظهرت تسجيل 113 ألفاً و628 إصابة، ونتائج 26 ديسمبر حيث تم تسجيل 108 آلاف و893 إصابة.

 

ولم تتضمن بيانات الاثنين، أعداد الإصابات فى أيرلندا الشمالية أو اسكتلندا، كما شملت نتائج جزئية فى ويلز، بسبب اختلافات فى أساليب التسجيل خلال فترة عيد الميلاد.

 

وبلغت الإصابات الجديدة ذروتها يوم 24 ديسمبر عندما تم تسجيل أكثر من 122 ألف إصابة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

 

وسجلت بريطانيا إجمالا 148 ألفاً و3 وفيات فى غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة و12.2 مليون فحص إيجابى خلال الجائحة.

 

 


إصابات كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

أخبار بريطانيا

كورونا في بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جارديان: نواب "المحافظين" يهددون وزراء بريطانيا بعدم دعمهم حال فرض قيود جديدة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:20 م

خطاب مؤثر لملكة بريطانيا بمناسبة الكريسماس.. إليزابيث الثانية: تستعيد ذكريات زوجها الراحل.. أندرو وهارى وميجان يغيبون عن كلمتها.. تؤكد: عيد الميلاد يتحدث للطفل بداخلنا.. وتشيد بالأميرين تشارلز ووليام وزوجتيهما

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:30 م

العربية: بريطانيا تعلن تسجيل 1.7 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:28 م

10% من سكان بريطانيا رفضوا أخذ لقاح مضاد لكورونا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:23 م

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات أوميكرون عند 23719 حالة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة