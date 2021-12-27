أخبار البورصة اليوم الاثنين 27-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 27-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجي للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجي للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 528.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.3%، والعرب على 8.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 30.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 7.3 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3219 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1138 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق لعدد 189.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 132.8 مليون جنيه. مرسيليا المصرية الخليجية أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه ومستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 100.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28.8 مليون جنيه موزعه على عدد 28.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية في 31/12/2020. أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق لعدد 189.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 132.8 مليون جنيه.أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه ومستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 100.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28.8 مليون جنيه موزعه على عدد 28.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية في 31/12/2020.



روبكس العالمية أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 2.5 جنيه للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 143.9 مليون جنيه، موزعًا على عدد 57.6 مليون سهم بدلًا من 28.8 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، 10.8 مليون سهم، 440.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 30 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي القابضة المصرية الكويتية، مجموعة عامر القابضة 112 ألف سهم، 74.8 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، 3550 سهم، 97 ألف سهم، 2270 سهم، 837.5 ألف سهم، 48472 سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 7900 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) 7.8 مليون سهم، 440.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 236.8 ألف سهم.