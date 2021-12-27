هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3219 نقطة.