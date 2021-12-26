أخبار البورصة اليوم الأحد 26-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ البدر للبلاستيك، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر بني سويف للأسمنت، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 877.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.28%، والعرب على 19.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 122.8 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 424.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 143.5 مليون جنيه، 403.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 11856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14125 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4681 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3244 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1138 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

عامر جروب كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لعدد 440.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 396.2 مليون جنيه. كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) لعدد 440.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 396.2 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 13 ألف سهم، 1.98 مليون سهم، 5.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6500 سهم، 1.2 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 27 ألف سهم، 7379 سهم، 9.3 ألف سهم، 2480 سهم، 397 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، تنمية للاستثمار العقاري، مصر للفنادق 1000 سهم، 150 ألف سهم، 6647 سهم، على التوالي.



إنكوليس أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس، بيع المساهمين مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، بنك الاستثمار القومي حصص بالشركة، وباعت الأولى عدد 451.1 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 18.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 8.81% إلى 6.55%، وباعت الثانية 389.6 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 15.97 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.60% إلى 5.66%، وباعت الثالثة 368.9 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 15.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.2% إلى 5.36%. أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس، بيع المساهمين مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، بنك الاستثمار القومي حصص بالشركة، وباعت الأولى عدد 451.1 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 18.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 8.81% إلى 6.55%، وباعت الثانية 389.6 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 15.97 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.60% إلى 5.66%، وباعت الثالثة 368.9 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 15.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 7.2% إلى 5.36%.



أسهم خزينة أعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى عدد 20 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 820 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.04% من أسهم رأس المال.



الإسكندرية لتداول الحاويات قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن هناك نزاع قضائي بين الشركة وشركة القناة للموانئ بخصوص تأخير تنفيذ مشروع تعميق رصيف 96 لمدة 4 سنوات، وسوف تحال إلى اللجان الحكومية لفض المنازعات بوزارة العدل للتسوية، منوهةً إلى أن الشركة تطالب بما فاتها من كسب مبلغ وقدره 32.6 مليون جنيه.