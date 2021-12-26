وزيرة التضامن: اتفاقية خاصة بمبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب مدحت وهبة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اتفاقية خاصة بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن رغم الجهود الكثيرة لم نشاهد مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهناك تقدم عن السنوات الماضية ولكنة ضئيل جدا، وليس بالشكل الذي نسعى إليه.

وأضافت «القباج»، خلال مشاركتها أون لاين فى المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة"، تحت عنوان المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف - نموذجًا ان الدمج ليس فقط يتوفر في الأشخاص ولكن في البيئة الذين يعيشون فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلها يتم بمشاركة المجتمع المدني المتخصص في هذه المجالات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قضية الإعاقة ليست فردية ولكنها قضية اقتصادية، وإتاحة فرص التشغيل الحقيقة واجب وطنى، وإدراجهم فى سوق العمل ملزما، وعلى القطاع الخاص المصرى أن يتبنى المبادرة لتقديم للعالم تجربة مصرية فريدة فى الدمج والتأهيل .