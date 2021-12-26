وزارة التضامن تستعرض اليوم حقوق ذوى الإعاقة

كتب ـ مدحت وهبة

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، تحت عنوان "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع "CBID” وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة " .. المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية الريف نموذجًا ".

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قضية الإعاقة ليست فردية ولكنها قضية اقتصادية، وإتاحة فرص التشغيل الحقيقة واجب وطنى، وإدراجهم فى سوق العمل ملزما، وعلى القطاع الخاص المصرى أن يتبنى المبادرة لتقديم للعالم تجربة مصرية فريدة فى الدمج والتأهيل .

وأوضحت" القباج"، أن هناك نتائج نستهدف تنفيذها من خلال مبادرة "المبادرون" خلال عام 2022 وهى تعبئة 300 من "المبادرون" على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعى أو فردى لذوى الإعاقة، إتاحة 10 محطات مترو تيسر لهم الحركة فى المترو و 3 محطات قطار، كما سيتم إتاحة 50 مكتب شهر عقارى و15 جامعة، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، علاوة على إطلاق حملات إعلامية حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، كذلك إتاحة 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة.