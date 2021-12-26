مدير البحوث الزراعية بتوشكى: هدف المشروع الخروج من الوادي القديم

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أشرف أبو العز مدير محطة البحوث الزراعية بتوشكى ، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بمختلف محاور التنمية في مصر، ومن أهمها التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

وأشار أبو العز، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان، وفي الوقت ذاته يدشن مجموعة من المشروعات الزراعية ومن ضمنها مشروع تنمية توشكى في جنوب مصر.

وأوضح أن مشروع توشكى يهدف إلى استصلاح مساحات زراعية، بمحاصيل استراتيجية هامة، مثل محصول القمح والذرة والقطن، وبنجر السكر والشعير، المحاصيل الزيتية، ويهدف إلى إقامة العديد من الصناعات التكاملية التحويلية.

ولفت إلى أن تنمية منطقة توشكى هدفها زيادة الإنتاج الحيواني لتوفير اللحوم وزيادة الألبان، من خلال مشروعات التنمية، زيادة زراعة الحاصلات البستانية الهامة، مثل زراعة والنخيل عالية الجودة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من مشروع توشكى الخروج من الوادي القديم، والهدف الثاني إتاحة فرصة عمل لأبناء المواطن، منوهًا إلى أن مشروعات الصعيد تخلق فرص عمل كبيرة لأبناء الصعيد.

وأشار إلى أن مشروع توشكى بدأ 1997، على دراسات تقول إن ممكن نزرع 540 ألف فدان، وكان المرحوم كمال الجنزوري، بدأ المشروع، هناك ظهرت المعوقات تمت في هذا الإطار وتوقف، على أساس نسبة من أراضي توشكى تصلح ونسبة لا تصلح، أما الدراسات الحديثة كشفت أن أكثرمن 60% تصلح للزراعة، لذا وجه الرئيس بالاستفادة من هذه المساحة.