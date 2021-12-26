اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدير البحوث الزراعية بتوشكى: هدف المشروع الخروج من الوادي القديم

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:37 م
مدير البحوث الزراعية بتوشكى: هدف المشروع الخروج من الوادي القديم توشكى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أشرف أبو العز مدير محطة البحوث الزراعية بتوشكى، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بمختلف محاور التنمية في مصر، ومن أهمها التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
 
وأشار أبو العز، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان، وفي الوقت ذاته يدشن مجموعة من المشروعات  الزراعية ومن ضمنها مشروع تنمية توشكى في جنوب مصر.
 
وأوضح أن مشروع توشكى يهدف إلى استصلاح مساحات زراعية، بمحاصيل استراتيجية هامة، مثل محصول القمح والذرة والقطن، وبنجر السكر والشعير، المحاصيل الزيتية، ويهدف إلى إقامة العديد من الصناعات التكاملية التحويلية.
 
ولفت إلى أن تنمية منطقة توشكى هدفها زيادة الإنتاج الحيواني لتوفير اللحوم وزيادة الألبان، من خلال مشروعات التنمية، زيادة زراعة الحاصلات البستانية الهامة، مثل زراعة والنخيل عالية الجودة. 
 
وأوضح أن الهدف الأساسي من مشروع توشكى الخروج من الوادي القديم، والهدف الثاني إتاحة فرصة عمل لأبناء المواطن، منوهًا إلى أن مشروعات الصعيد تخلق فرص عمل كبيرة لأبناء الصعيد. 
 
وأشار إلى أن مشروع توشكى بدأ 1997، على دراسات تقول إن ممكن نزرع 540 ألف فدان، وكان المرحوم كمال الجنزوري، بدأ المشروع، هناك ظهرت المعوقات تمت في هذا الإطار وتوقف، على أساس نسبة من أراضي توشكى تصلح ونسبة لا تصلح، أما الدراسات الحديثة كشفت أن أكثرمن 60% تصلح للزراعة، لذا وجه الرئيس بالاستفادة من هذه المساحة.

توشكى

الزراعة

الوادى

محمد الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة: الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لاستكمال توشكى وإخراج المشروع للنور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:21 م

اليوم السابع: كل مشروع زراعى فى سيناء والدلتا وتوشكى "سد عالى"

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:15 م

وزير الرى الأسبق: زيارة الرئيس السيسي رد اعتبار لمشروع توشكى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:11 م

الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة فى توشكى.. ويؤكد: بنعمل المستحيل

الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:56 م

البحوث الزراعية: مشروع توشكى يزيد الصادرات المصرية من التمور لـ150 ألف طن

الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة