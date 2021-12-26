اليوم السابع
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الزراعة: الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لاستكمال توشكى وإخراج المشروع للنور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:21 م
الزراعة: الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لاستكمال توشكى وإخراج المشروع للنور مشروع توشكى
إبراهيم حسان

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قال الدكتور نعيم المصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، إن الحكومة المصرية بذلت مجهودات كبيرة طوال السنوات الماضية، لزراعة واستكمال مشروع توشكى وإخراجه للنور كما ظهر اليوم وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن وزارة الزراعة تستكشف يوميا أراضى جديدة، تمهيدا لزراعتها وعلى مستوى الجمهورية، مردفا: "مشروع توشكى يحافظ على الزراعات الاستراتيجية، مثل القمح، كما أن هناك زراعات كبيرة لإنتاج التمور".

وأكمل: "هذه المشروعات كانت متوقفة في الماضي، لعدم وجود بنية تحتية جيدة لخدمتها، ولكن اليوم نرى مصر جديدة بالفعل، بسبب أن هناك إرادة سياسية جديدة لتنفيذ هذه المشروعات ومتابعتها جيدا".


مشروع توشكى

الدكتور نعيم المصيلحي

مستشار وزير الزراعة

الزراعة في مصر

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