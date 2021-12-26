محافظ الدقهلية يحيل 98 من العاملين بالمستشفيات المتغيبين عن العمل للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 98 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركز أجا خلال الأسبوع الماضى.

وكذا قرر المحافظ إحالة مسئولى والوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية خلال جولة المرور الميدانى للتفتيش المشار إليها، حيث جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من وحدات الخدمات والمرافق بنطاق مدينة ومركز أجا وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.. هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق عدد 79من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى كل من مستشفى اجا المركزى ووحدة طب الأسرة بقرية نوسا الغيط بنطاق المركز وعدد 17 من العاملين بالادارة البيطرية بأجا، وعدد2 من العاملين بمركزى الشباب بمدينة اجا وقرية نوسا الغيط، كما تم إحالة مسئولى ادارة شباب اجا والوحدة البيطرية بادارة اجا للتحقيق، حيث أن الاولى وجدت مغلقة والثانية مفتوحة ولايوجد بها احد من العاملين فى ذات يوم المرور فى المواعيد الرسمية.

وقد وجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب الواردة بالتقرير وكذا التحقيق مع مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة أو مفتوحة ولا يوجد بها أحد فى أوقات العمل الرسمية أثناء جولة التفتيش والمرور الميدانى خلال الفترة المشار إليها. فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.