سوق الجملة بالعريش.. خدمة جديدة وفرتها الدولة لأهالى شمال سيناء بشكل حضارى

شمال سيناء ـ محمد حسين

وفرت الدولة أحدث منشأة خدمية على ارض شمال سيناء وهى سوق الجملة الجديد المطور، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مشروع سوق الجملة بالعريش الجديد يعد من أحدث المشروعات ويقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى" العريش / القنطرة"، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.

وأضاف انه يضم السوق 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات "دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة"، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة بإجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 متر مكعبا ومبنى إدارى وبوابات إلكترونية وغرف للأمن والدفاع المدنى ونقطتى شرطة وإسعاف .

وتابع أن فى السوق عدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها، مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارة، بنوك، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية.