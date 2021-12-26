وأضاف مسؤولو الصحة - حسبما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"اليوم /الأحد/ - أنه إذا لم يتباطأ معدل العدوى الحالي، فقد تشهد إسرائيل عدد إصابات يتجاوز عتبة الـ 10 آلاف في غضون أسبوعين فقط من الآن.



وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق إن معدل الإصابة بالفيروس التاجي تجاوز 2٪ لأول مرة منذ أواخر أكتوبر.



من جانبه ، أوضح البروفيسور عيران سيجال، مهندس نموذج التنبؤ بكوفيد بمعهد وايزمان أنه "في الأيام القليلة الماضية، قفز عدد مرضى "أوميكرون" في البلاد من حوالي 20 مريضًا يوميًا إلى 450 مريضًا ،وهذه زيادة بأكثر من 20 مرة".



وأضاف "فى تقديري أنه في غضون أسبوع من الآن سنرى الآلاف من حالات "أوميكرون ، التي يتم التأكد منها، ومن المحتمل في غضون أسبوعين أن نتجاوز الرقم القياسي لحالات كوفيد اليومية".