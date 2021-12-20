اليوم السابع
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عالم أمريكى يحذر من انتشار متحور "أوميكرون" فى كل أنحاء العالم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:27 ص
عالم أمريكى يحذر من انتشار متحور "أوميكرون" فى كل أنحاء العالم أنتوني فاوتشي
أ.ش.أ

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حذر العالم الأمريكي كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي من أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم، معربا عن قلقه إزاء عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين عن فاوتشي قوله إن هذا الفيروس غير عادي، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو عدة أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء.

وأضاف أن المتحور ينتشر بسرعة كبيرة في كل أنحاء العالم، وبلا أدني شك في بلادنا، مشيرا الى أن نحو 50 مليون أمريكي لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع فاوتشي قائلا "أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، ومن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، مضيفا أن السفر يزيد من مخاطر الإصابة حتى لدى المطعمين.

يذكر أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا ينتشر سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.


أنتوني فاوتشي

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اوميكرون

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اصابات كورونا

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