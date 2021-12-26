تعرف على أفضل مكمل غذائى لتقوية جهاز المناعة

كتبت - ميرفت رشاد

يسعى الجميع لتعزيز جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات، ويتطلع الكثير منا إلى المكملات الغذائية للحصول على مناعة أقوى، فى حين أن خبراء الصحة عادة ما يقللون من أهمية المكملات الغذائية ويقولون إن الحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة الكاملة هو الأفضل، ولكن هناك مكمل واحد له مزايا جيدة للمناعة، خاصة أن الكثير منا لا يستطيع الحصول على ما يكفي من المغذيات بشكل طبيعي، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

وقال الدكتور أنتوني فاوتشى، أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أفضل مكملين غذائيين لتحسين المناعة "فيتامين سى ود" ويتناول كلاهما يوميًا، موضحًا أنه إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين (د)، فإن ذلك يؤثر على قابليتك للإصابة بالعدوى.

وأضاف: "الفيتامين الآخر الذي يتناوله الناس هو فيتامين سي لأنه مضاد جيد للأكسدة، لذلك إذا أراد الأشخاص تناول جرام أو نحو ذلك من فيتامين سي، فسيكون ذلك جيدًا".

فيتامين "د" وتقوية المناعة

قال الدكتور فاوسي: "هناك دليل جيد على أنه إذا كان لديك مستوى منخفض من فيتامين (د)، فإن لديك ميلاً أكبر للإصابة بالعدوى"، على سبيل المثال: وجدت مراجعة للدراسات التي شملت 11321 شخصًا أن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين (د) أسبوعية أو يومية كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

بالإضافة إلى ذلك تشير الدراسات المعملية إلى أن فيتامين (د) يمكن أن يقلل من نمو الخلايا السرطانية، ويساعد في السيطرة على العدوى وتقليل الالتهاب، كما تشير مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة ويساعد فيتامين "د" الجسم على امتصاص الكالسيوم ما يحمي صحة العظام.

ما هو فيتامين "د"؟

يُعرف فيتامين "د" باسم "فيتامين أشعة الشمس"، لأنه ينتج بشكل طبيعي عن طريق أجسامنا عندما يضرب ضوء الشمس الجلد، كما أنه موجود في عدد قليل من الأطعمة مثل الحليب المدعم والأسماك الدهنية وصفار البيض.

تقول مدرسة هارفارد للصحة العامة: "بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن أفضل طريقة للحصول على ما يكفي من فيتامين (د) هي تناول مكمل غذائي لأنه من الصعب تناول ما يكفي من فيتامين "د" من خلال الطعام.

كم يجب أن تتناول فيتامين "د"؟

وفقًا لمكتب المكملات الغذائية في المعاهد الوطنية للصحة، يجب أن يحصل البالغون حتى سن 70 عامًا على 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا من جميع المصادر، يجب أن يحصل البالغون الذين يبلغون 71 عامًا أو أكبر على 800 وحدة دولية والحد الأقصى اليومي له هو 4000 وحدة دولية.

طرق أخرى لتعزيز مناعتك

احصل على قدر معقول من النوم، يوصي خبراء آخرون من سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

احصل على نظام غذائي جيد، التركيز على الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون وزيت الزيتون والمكسرات، مع الحد من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والدهون المشبعة والسكر المضاف.

"حاول أن تتجنب أو تخفف من التوتر الشديد، والذي نعلم أنه يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على جهاز المناعة."