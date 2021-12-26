بث مباشر مع صاحبة الصوت الذهبى ريم.. طالبة بدرجة منشد دينى فى بنى سويف.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف مع ريم محمد مصطفى وسية، طالبة فى الصف الأول الثانوى، وتجيد الإنشاد الديني ببنى سويف.

وقالت ريم إنها بدأت الإنشاد الديني منذ الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أنها شاركت فى العديد من الفقرات والحفلات داخل المدرسة منذ المرحلة الابتدائية. وأضافت ريم أنها طالبة فى مدارس التعليم الثانوى الفنى، مشيرة إلى أنها تحلم أن تلتحق بالمعهد الفنى الصحى عقب المدارس الثانوية الفنية لتحقق حلمها بالالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأضافت ريم أنها تشارك فى الإذاعة المدرسية يوميا، مشيرة إلى أن المدرسة تشجعها على إلقاء الإنشاد الدينى كفقرة أساسية فى الطابور المدرسى كل يوم. وقالت ريم إن لديها 5 أشقاء مشيرة إلى أن أسرتها تشجعها على الإنشاد الديني.