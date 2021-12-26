السيطرة على حريق بغرفة داخل وحدة محلية فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بغرفة بالوحدة المحلية التابعة لقرية منشية رضوان مركز أبوكبير، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بغرفة بالوحدة المحلية بمنشية رضوان مركز أبوكبير، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين، وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق نشب بغرفة أوراق تابعة للوحدة، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية،تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.