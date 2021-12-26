السيطرة على حريق بغرفة داخل وحدة محلية فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بغرفة بالوحدة المحلية التابعة لقرية منشية رضوان مركز أبوكبير، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بغرفة بالوحدة المحلية بمنشية رضوان مركز أبوكبير، وتم إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين، وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق نشب بغرفة أوراق تابعة للوحدة، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية،تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
وفى سياق آخر، تباشر نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التحقيق فى واقعة وفاة طالب بالصف الثالث الابتدائى إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء سيره بالشارع.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية بوصول " محمد بهاء على الديب" 9 سنوات بالصف الثالث الإبتدائي مقيم دائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة.
وتبين حدوث الوفاة نتيجة تعرض الطفل لصعق كهربائي أثناء سيره بجوار عامود إنارة ملاصق لقصر ثقافة الحسينية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7808 إداري الحسينية، لسنة 2021، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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