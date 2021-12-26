اليوم السابع
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السيطرة على حريق ببالات أقمشة قديمة بجوار سور مصنع بأبو زعبل فى الخانكة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:44 ص
السيطرة على حريق ببالات أقمشة قديمة بجوار سور مصنع بأبو زعبل فى الخانكة السيطرة على حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق ببعض بالات الأقمشة القديمة بمنطقة العكرشة بأبو زعبل بالخانكة، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بتصاعد أدخنة من بالات أقمشة قديمة بمنطقة العكرشة بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع تصاعد الأدخنى مرة أخرى، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق ببالات أقمشة قديمة مشونة بجوار سور أحد المصانع – بدون ترخيص - على مساحة 45 متر تقريبا، ورجح مالك المصنع باحتمالية نشوب الحريق نتيجة إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة، كما أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك المصنع لإدارته بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق

بالات اقمشة قديمة

سيارات اطفاء

مديرية من القليوبية

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