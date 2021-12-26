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اقتراب فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.. الأوراق والمستندات المطلوبة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:00 ص
اقتراب فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.. الأوراق والمستندات المطلوبة جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب  فتح باب التقدم والترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان والمقرر له أول شهر يناير المقبل، ينشر "اليوم السابع" الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات وتتمثل فى:
 
1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.
 
2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
 
3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
 
4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.
 
5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من إحدى الجهات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفى حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت فى الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.
 
6- 4 صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح .
 
7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.
 
8- صورة بطاقة الرقم القومى وعدد 2 صورة.
 
9- صورة شخصية حديثة.
 
10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.

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شروط الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان

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