اليوم السابع
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الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان 1 يناير

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:46 ص
الأعلى للجامعات يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان 1 يناير وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم والترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان، في إعلان منشور على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 293 بتاريخ 27 يناير 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 يناير 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة وكذا القرار الوزاري رقم 1065 بتاريخ 23 مارس 2021 بشان تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.
 
وحدد الجدول الزمنى لاختيار رئيس جامعة حلوان 1 يناير حتى 6 يناير 2022 للتقدم بالترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات على أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 6 يناير في الساعة الثالثة عصرا ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 9 يناير وحتى الأثنين 10 يناير.
 
وتجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.

حلوان

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التعليم العالى

الأعلى للجامعات

منصب رئيس جامعة حلوان

ممدوح مهدى

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