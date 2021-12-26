إصابة شخص في حادث تصادم قطار وسيارة بمركز دشنا في قنا

صابر سعيد

أصيب شخص، اليوم الأحد، في حادث تصادم قطار قادم من اتجاه القاهر إلى أسوان وسيارة، بمركز دشنا، شمالي قنا.





تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تصادم قطار رقم 987 القادم من القاهرة إلي اتجاه أسوان بسيارة كانت متقدمة لشريط السكة الحديد، دون تأثير في حركة القطارات.



وأسفر حادث التصادم عن إصابة شخص تواجد في الحادث، دون تعطل حركة القطارات بمركز دشنا شمال المحافظة، تم نقل المصاب الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وكان قد لقى شاب مصرعه، إثر إصابته بسلاح أبيض على يد آخر بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب إثر إصابته بسلاح أبيض بعد تعدي أحد الأشخاص عليه، وجاري تكثيف الإجراءات لضبط المتهم والسلاح المستخدم.



وأسفرت الواقعة عن مصرع "هشام.ش" 30 عاما، من قرية الحراجية بقوص، إثر إصابته بسلاح أبيض "سكين"، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة قنا الجامعي.