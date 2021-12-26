اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أقدم برج مراقبة للقوافل من عشرات القرون.. حكاية معبد الناضورة بالوادى الجديد

الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:38 م
أقدم برج مراقبة للقوافل من عشرات القرون.. حكاية معبد الناضورة بالوادى الجديد الناضورة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له متابعة لأحد الموقع الأثرية الهامة بمحافظة الوادي الجديد منذ العصر الروماني وهو معبد الناضورة الذي يقع شمال مدينة الخارجة بحوالي 2كم والى الجنوب الشرقى من معبد هيبس بحوالى 1 كيلو متر تقريباً وهو عبارة عن بقايا مبنى من الحجر الرملي تحيط به أسوار من الطوب اللبن شيد على ربوة عالية ترتفع حوالي75م عن سطح الأرض المحيطة ، وجاءت تسمية الناضورة في العصور العربية من استخدامه كنقطة مراقبة للقوافل المارة فى العصور القديمة على درب الأربعين .

وهو الدرب التجارى الهام الذى كان يربط مصر عند اسيوط بدارفور بالسودان مروراً بالواحات الخارجة ، حيث يستطيع معتلى التل كشف مساحة كبيرة من الواحة الخارجة ورؤية اطلال مدينة هيبس القديمة وما تبقى بها من آثار كالمعبد الذى لايزال يحمل اسم تلك المدينة القديمة ( هيبس ) .

ويتخذ المعبد محور من الشرق للغرب يبدأ ناحية الشرق بحجرة من الطوب اللبن يتساوى سقفها مع ارضية المعبد الحجرى المتبقى منه الآن صالة واحده تفتح ناحية الشرق ببقايا قاعدة لعمودين ربما كانت بينهم ستائر جدارية وهى ذات ثلاثة جدران شمالي وجنوبي وغربي تحمل جدرانه بعض المناظر المصورة والنقوش للأباطرة هادريان – وأنتونينوس بيوس من العصر الروماني وتحديدا القرن الثانى الميلادى فى وضع تقدمه قرابين لمجموعة من الآلهة منهم الإله آمون – الإلهة موت – الإله خنسو .

كما صور على الجدار الجنوبى والشمالى للصاله مناظر لمجموعة من الراقصات يحملن الدفوف ومنظر لثلاثة قردة جاثين على ركبهم في وضع تعبد ومنظر لثلاثة من الرجال يتجهون بوجوههم ناحية الغرب ويعلوا رؤوسهم الشعر المستعار يعلوه تاج على شكل الكأس فى صورة المعبود بس فى أحتفاله بعيد الميلاد ، و كرس المعبد لعبادة المعبود خونسو حيث تفتح هذه الصاله ناحية الغرب على بقايا قدس اقداس المعبد المتبقى منه الان ثلاثة مداميك من الحجر الرملى بالجدار الغربى والجنوبى .

وتحيط بالمعبد الحجرى بقايا اسوار ضخمة من الطوب اللبن كانت تستخدم خلال العصر الرومانى كحصن لحماية وهدايه القوافل المارة على درب الاربعين يتضح انه كان لها بابان من الحجر الرملى احدهم في الناحية الجنوبية والاخر في شمال الجدار الغربى ، بالاضافة لبقايا معبد اخر صغير مشيد من الحجر الرملى يقع في الناحية الشمالية الغربية من المعبد السابق بحوالى 500 متر يرجع غالبا للعصر الرومانى والجزء المتبقى منه حاليا عبارة عن بقايا بوابة من الحجر الرملى تؤدى الى صالة توصل الى قدس اقداس المعبد ولا توجد عليه ايه كتابات او نقوش .


الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

المناطق الأثرية بالوادى الجديد

معبد الناضورة بالخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكايات أثرية.. عصر الانتقال الأول ظهرت خلاله أساليب معمارية جديدة

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:00 م

أمين الأعلى للآثار يقدم محاضرة حول الاكتشافات الآثرية وحفلى الكباش والمومياوات بـ"إكسبو دبى"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:38 م

الصعيد على خريطة السياحة العالمية.. 34 مشروعا سياحيا وأثريا ضخما خلال 7 سنوات.. افتتاح متحف سوهاج القومى.. الكشف عن طريق الكباش بالأقصر.. تطوير متحف بنى سويف وتنفيذ متحف المنيا.. واكتشافات أثرية بالجملة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:00 م

10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. ضبط شحنات مخدرات قبل الكريسماس وجرائم أموال عامة بـ2.9 مليار جنيه وتحريز 1456 قطعة سلاح.. والقبض على 585 عنصرا شديد الخطورة وأشهر 4 دجالين ومشعوذين بالمحافظات ولصوص المنازل والآثار

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة