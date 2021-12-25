اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 09:33 م
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وكالة تاس الروسية.. أوميكرون أكثر انتقالاً بين الأطفال

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:00 م
وكالة تاس الروسية.. أوميكرون أكثر انتقالاً بين الأطفال أوميكرون-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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أفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب أفريقيا، تدل على أن متحور "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة.

وحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية قال أثناء زيارة عمل إلى مدينة روستوف الروسية الواقعة على نهر الدون: "قيم الخبراء السير السريري وخصائصه، واتضح أن هذه السلالة تنتشر أسرع بكثير.. ويصاب بها أكبر عدد من الأطفال".

وأشار إلى أن سير المرض بعد الإصابة بمتحور "أوميكرون" يشبه أعراض الإنفلونزا، كما أفاد بأن أنظمة الاختبار الموجودة لتشخيص فيروس كورونا قادرة على كشف المتحور "أوميكرون"، حيث قال الوزير: نرى أن كل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليًا في السوق، يمكنها كذلك الكشف عن المتحور "أوميكرون".

وشدد الوزير الروسي على أن فعالية لقاح "سبوتنيك - V" ضد المتحور"اوميكرون" انخفضت بشكل قليل، لكن الحماية الموثوقة ضد هذا الفيروس تظهر بعد تلقي جرعة معززة.

 


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