ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" فى الهند إلى 415 حالة

نيودلهى /أ ش أ/

أفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، بأن البلاد سجلت إجمالى 415 إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إن دى تى في) الهندية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن 115 مصابا بالمتحور الجديد تماثلوا للشفاء.. مشيرة إلى أن ولاية "مهاراشترا" لديها أعلى عدد من الإصابات بـ "أوميكرون" بلغ 108 إصابات، تليها دلهى بـ 79 حالة.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة الهندية، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" فى الهند منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد ارتفع إلى 34 مليونا و779 ألفا و815 حالة، وذلك عقب تسجيل 7189 إصابة جديدة بالفيروس التاجى على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما ارتفع إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 479 ألفا و520 حالة؛ إثر تسجيل 387 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء خلال الفترة نفسها 7286 مصابا بالفيروس التاجي؛ مما رفع إجمالى حصيلة المتعافين إلى 34 مليونا و223 ألفا و263 شخصا.