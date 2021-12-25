هبوط أرضى بسبب انفجار بخط الطرد الرئيسي بالزقازيق.. والمحافظ يوجه بسرعة إصلاحه

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح الجارية فى خط الطرد الرئيسي أمام مقابر أبو حسين بطريق الأحرار، مؤكداً ضرورة رد الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال الإصلاح لفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وعلى الفور، تحركت سيارات ومعدات رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى والنزول إلى موقع انفجار خط الطرد الرئيسي أمام مقابر أبو حسين بطريق الأحرار والبدء فوراً في أعمال الحفر وإصلاح خط الطرد.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ جارى تنفيذ أعمال الحفر والإصلاح لخط الطرد ولم يتم مغادرة الموقع إلا بعد التأكد من انتهاء اعمال الإصلاح وسحب تجمعات المياه وعمل الخط بشكل جيد دون أي معوقات.

يذكر أن الانفجار سبب هبوط ارضي في المنطقة، مما تسبب في إعاقة حركة السيارات بالمنطقة.