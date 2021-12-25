اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 08:40 م
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مطار القاهرة يواصل الاحتفال بأعياد الكريسماس مع المسافرين ويسجل اليوم 400 رحلة جوية.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:30 م
مطار القاهرة يواصل الاحتفال بأعياد الكريسماس مع المسافرين ويسجل اليوم 400 رحلة جوية.. صور مطار القاهرة يواصل الإحتفال بأعياد الكريسماس مع المسافرين
كتبت رحاب نبيل

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 احتفل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مع المسافرين على الرحلات السياحية من مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك بتوجيهات المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

وشارك مطار القاهرة الدولى المسافرين الاحتفالات بتوزيع الشيكولاتة والهدايا التذكارية داخل مبنى الركاب رقم 1 تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير المبنى، وذلك لإضفاء روح الأعياد وجو من البهجة والسرور للمسافرين، خاصة أن تلك الفترة تشهد كثافة ركابية وجوية نظرًا لحرص المسافرين لقضاء تلك المناسبات فى المدن السياحية والأثرية المصرية، حيث سجل مطار القاهرة على مدار اليوم 400 رحلة جوية لنقل 50 الف راكبا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وبدأت مبانى مطار القاهرة الدولى استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس، حيث تزينت صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس، وبابا نويل، لتكون فى مقدمة مستقبلى ومودعى المسافرين.

وشددت قيادات الشركة القابضة للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى على ضرورة استقبال العام الجديد، كما هو متبع كل عام، مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الطبية الوقائية الاحترازية.

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