اليوم السابع
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ضبط موظف بشركة أدوية بتهمة النصب على مواطنين فى 10 ملايين جنيه بالخانكة

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:54 م
ضبط موظف بشركة أدوية بتهمة النصب على مواطنين فى 10 ملايين جنيه بالخانكة مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخص، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وصلت لـ10 ملايين جنيه، وذلك مقابل أرباح شهرية غير ثابتة تراوحت نسبتها من 12 إلى 21% شهريا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقى بلاغ من الأهالى، بقيام شخص بالنصب على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم تشغيلها فى مجال الأدوية، وتواجده بأحد الشقق السكنية بمنطقة القلج دائرة المركز.

 

تم إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتمكنت من ضبط "أحمد ش ع"، 30 سنة، موظف بشركة أدوية، بتهمة النصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وصلت لـ 10 ملايين جنيه، مقابل أرباح شهرية غير ثابتة تراوحت نسبتها من 12 إلى 21% شهريا.

 

أوضحت التحريات أنه سبق وتحرر محضر آخر رقم 5660 جنح مركز الخانكة لسنة 2021 بتاريخ 5 مارس 2021، والذى تضمن عدد من الأهالى من قيام المتهم بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بغرض تشغيلها بمجال الأدوية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يرد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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الخانكة

القلج

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