إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بالاختناق نتيجة تسرب غاز من السخان في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 6 أفراد من أسرة واحدة بإحدى قرى مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، بحالة اختناق نتيجة تسريب فى سخان الغاز بالمنزل.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي، إلى مأمور مركز المنصورة، بوصول 6 أفراد من أسرة واحدة مصابة بحالة اختناق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الإصابة نتيجة حدوث تسريب فى سخان الغاز أثناء تشغيله من أفراد الأسرة، ما أدى إلى إصابتهم جميعا بالاختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وتمكن عدد من الجيران نقل الام والاب و 4 أبناء إلى المستشفى.

وقامت الأجهزة الطبية بتقديم الإسعافات الأولية لهم ، وتم وضعهم على أنبوبة الأكسجين ، وبعد تحسن حالتهم وبسؤال الاب ايد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.