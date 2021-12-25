إصابة 5 أشخاص بالاختناق بسبب تسرب الغاز داخل منزلهم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بمدينة دمنهور بالبحيرة، كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود بلاغ من المستشفى العام بدمنهور باستقبال 5 أشخاص من أسرة واحدة، هم: "مازن الدسوقى، 48 سنة، وزوجته تغريد متولى أبو زيد، 42 سنة، وأبنائهم مهند، 12 سنة ، روفان، 9 سنوات، وشقيقة الزوجة رانيا، 40 سنة"، مصابين بحالة اختناق من تسريب غاز سخان بشقة بمساكن الميناء بمنطقة كوبري إفلاقة بمدينة دمنهور وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

يذكر أن مدينة دمنهور قد شهدت واقعة مأساوية، حيث لقيت شقيقتين مصرعهما اختناقا إثر تسريب غاز داخل منزلهما.

وبالفحص تبين قيام موظف بالإبلاغ عن العثور على زوجتة وشقيقتها جثتين داخل منزلهما بشارع المعهد الدينى بمنطقة شبرا . وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما كشفت التحريات الأمنية أن الشقة مكان الواقعة مستأجرة لموظف بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ويقيم بها مع زوجتة "م .ا” 54 سنة موظفة كما تبين وجود شقيقتها “ص. أ” 47 سنة ربة منزل .وبمناظرة الجثتين تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو آثار عنف بالشقة.