أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6.. تعرف على الفوائد الصحية ومصادرهما من الأطعمة

كتبت مروة هريدى

ليست كل الدهون سيئة، حيث عادة ما نربط استهلاكنا للدهون بزيادة الوزن أو السمنة، وبغض النظر عما يقوله الاعتقاد السائد، فإن الحقيقة هي أن الدهون يتم تصنيفها إلى قسمين، جيد وسيئ، حيث تسمى الأحماض الدهنية المشبعة والدهون السيئة وهي ضارة بصحتنا العامة ويمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول وتسد الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، أما الدهون الأحادية المشبعة والدهون المشبعة المتعددة فيطلق عليها الدهون الجيدة، لما لها من فوائد صحية، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الفرق بين أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.

أحماض أوميجا 3

أوميجا 3 هو حمض دهني معروف على نطاق واسع وغير مشبع، ويوجد أوميجا 3 في الغالب في زيوت الأسماك ويساعد في الحفاظ على صحة القلب والكبد والرئتين والأوعية الدموية كما أنها تعزز المناعة، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي:

- ALA (حمض ألفا لينولينيك)

- DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)

- EPA (حمض إيكوسابنتاينويك)

مصادر أحماض أوميجا 3

المصادر الرئيسية لأحماض أوميجا 3 الدهنية هي الأسماك والأطعمة البحرية الأخرى، مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين، والمكسرات والبذور غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية ويجب تناولها بشكل منتظم لضمان الحصول على جرعة جيدة منها، وتعتبر الزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت فول الصويا مصادر رائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الفوائد

يضمن النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية الحفاظ على صحة القلب والرئة، كما أنها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لأنها تمنع الصفائح الدموية من التكتل معًا، كما تساعد في الحفاظ على صحة العين والاضطرابات النفسية مثل القلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال والاكتئاب.

أحماض أوميجا 6

على الرغم من أن أوميجا 3 هي الأكثر شهرة بالنسبة لنا، إلا أن أوميجا 6 تظل غير معروفة نسبيًا لمعظمنا، وهو نوع من الدهون الصحية غير المشبعة تمامًا مثل دهون أوميجا 3، يحتاج الجسم أيضًا إلى أحماض أوميجا 6 الدهنية التي تنظم الجينات وتعزز المناعة، وهناك أربعة أنواع رئيسية من دهون أوميجا 6:

- LA (حمض اللينوليك)

- ARA (حمض الأراكيدونيك)

- GLA (جاما لينولينيك)

- CLA (حمض اللينولينيك المقترن)

المصادر

البذور مثل عباد الشمس غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية، وكذلك الزيوت مثل الأفوكادو ويمكن أن توفر لك المكسرات بما في ذلك الجوز والكاجو الكمية المطلوبة من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والبيض هو أيضًا مصدر كبير لهذه الدهون.

الفوائد

تساعد الأحماض الدهنية في الحفاظ على صحة القلب وهي عامل رئيسي ينظم وظائف المخ من أجل النمو والتطور الطبيعي، كما أنه يحفز نمو الجلد والشعر، ويحافظ على صحة العظام، وينظم عملية التمثيل الغذائي ، ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي.